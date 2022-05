Ed Sheeran collabora con Ultimo: “La connessione tra noi è musicale” (Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO – Ed Sheeran e Ultimo sono stati ospiti oggi su Rtl 102.5 in “The Flight” e hanno parlato del loro singolo “2step”, della nascita della loro collaborazione e dei loro tour. ED Sheeran E Ultimo: UNA NUOVA collaboraZIONE Come è stato collaborare con Ed Sheeran? “Per me è uno dei sogni più belli che ho realizzato. Sono emozionato, fiero e contento di questa partecipazione e di questa canzone”, ha detto Ultimo. “Per me è un risultato bellissimo. Sono rimasto sorpreso dalla persona che è Ed. Si è dimostrato disponibilissimo, alla mano e per quello che fa e che è direi che è una cosa più unica che rara, quindi sono doppiamente contento”. Ed Sheeran conosce bene l’italiano: “Si, anche se non lo parlo da sei mesi”, ha ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO – Edsono stati ospiti oggi su Rtl 102.5 in “The Flight” e hanno parlato del loro singolo “2step”, della nascita della lorozione e dei loro tour. ED: UNA NUOVAZIONE Come è statore con Ed? “Per me è uno dei sogni più belli che ho realizzato. Sono emozionato, fiero e contento di questa partecipazione e di questa canzone”, ha detto. “Per me è un risultato bellissimo. Sono rimasto sorpreso dalla persona che è Ed. Si è dimostrato disponibilissimo, alla mano e per quello che fa e che è direi che è una cosa più unica che rara, quindi sono doppiamente contento”. Edconosce bene l’italiano: “Si, anche se non lo parlo da sei mesi”, ha ...

Advertising

Lopinionista : Ed Sheeran collabora con Ultimo: “La connessione tra noi è musicale” - y0onk0 : Ultimo collabora con Ed Sheeran. Ed Sheeran ha collaborato con i Bangtan. Quindi Bangtan in Italia confermati praticamente - zachiledtay : Ed Sheeran che collabora con Ultimo.... Non me lo aspettavo ahahahah Next time, with Maneskin!!! - MartinaRizzolo : Capisci che Ed Sheeran è proprio caduto in basso quando collabora con Ultimo - luca_tata : Ed Sheeran collabora proprio con tutti tutti -