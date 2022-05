“Detto fatto”, l’addio al programma tra le lacrime di Bianca Guaccero (Di venerdì 6 maggio 2022) Hanno chiuso definitivamente oggi, giovedì 5 maggio, i battenti di Detto fatto. Bianca Guaccero ha salutato e ringraziato il pubblico commossa. “Qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta. Ho scoperto che vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Questa per me è stata una scoperta, oltre che un grande insegnamento per la vita”. La conduttrice ha anche accolto un’ospite a sorpresa per chiudere l’ultima puntata in bellezza. “Detto fatto”, chi è l’ospite speciale Ha partecipato come ospite in video-collegamento Caterina Balivo. Lo storico programma aperto nel 2013 ha avuto proprio lei come prima conduttrice. Caterina ha poi ceduto il timone alla collega Bianca Guaccero nel ... Leggi su tvzap (Di venerdì 6 maggio 2022) Hanno chiuso definitivamente oggi, giovedì 5 maggio, i battenti diha salutato e ringraziato il pubblico commossa. “Qui io sono statae non sapevo come mi avreste accolta. Ho scoperto che vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Questa per me è stata una scoperta, oltre che un grande insegnamento per la vita”. La conduttrice ha anche accolto un’ospite a sorpresa per chiudere l’ultima puntata in bellezza. “”, chi è l’ospite speciale Ha partecipato come ospite in video-collegamento Caterina Balivo. Lo storicoaperto nel 2013 ha avuto proprio lei come prima conduttrice. Caterina ha poi ceduto il timone alla colleganel ...

