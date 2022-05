Calcio | Empoli; Andreazzoli | oggi ha vinto squadra migliore

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Inter - Empoli 1-2, autorete di Romagnoli S. (EMP) - SkySport : INTER-EMPOLI 4-2 Risultato finale ? ? #Pinamonti (5') ? #Asllani (28') ? #Romagnoli aut. (40') ? #Martinez… - Gazzetta_it : Risultato finale, Inter-Empoli 4-2 - repubblica : Inter-Empoli 4-2: Lautaro firma la rimonta nerazzurra, Milan scavalcato in vetta [di Franco Vanni] - SportRepubblica : Inter-Empoli 4-2: Lautaro firma la rimonta nerazzurra, Milan scavalcato in vetta [aggiornamento delle 21:38] -

Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, classifica ,, Inter , nerazzurri , primi , rimonta , serie A , sport - - > ...Lo ha detto il tecnico dell'Aurelio Andreazzoli, intervistato da Dazn dopo la sconfitta con l'Inter. "In partite così per fare risultato ti deve andare tutto bene e noi non siamo stati baciati ...Il finale del primo tempo ci ha un pochino fiaccato, ma va dato ampio merito all'Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, intervistato da Dazn dopo la sconfitta con l'Inter. "In ...Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo il 4-2 contro l’Empoli: "A fine partita sono andato sotto la curva Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, soprattutto in partite così. Loro ci ...