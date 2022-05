Cagliari | Agostini e Capozucca | “A Salerno con convinzione | dobbiamo salvarci”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Mancano due giorni a Salernitana-, una partita che può valere un’intera stagione per entrambe le squadre. I granata con la vittoria sul Venezia si sono tirati fuori dalla zona retrocessione per la prima volta in questa annata superando di un punto proprio i sardi, che arriveranno all’Arechi con l’obiettivo di centrare il contro-sorpasso. Nel primo pomeriggio il nuovo allenatore Alessandroe il direttore sportivo Stefanohanno parlato in conferenza stampa sottolineando come la squadra sia pienamente concentrata sul delicato scontro diretto ormai alle porte. Le parole di AlessandroVerso l’Arechi – “Contro la Salernitana dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo. In questi giorni ho cercato di dare tanto ai ragazzi sul ...

