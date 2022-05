Bertolacci | “Negli anni rossoneri ho sofferto molto”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni sul passato rossonero ai microfoni di Tutto Mercato Web. Di seguito le parole del centrocampista. “È difficile da spiegare. Io hogli, ho avuto infortuni in serie e non ero abituato. Nei primi quattro o cinquedi carriera avevo avuto solo un piccolo stop. Nulla di grave. Da lì è iniziato un momento difficile, quando trovavo spazio poi mi facevo male. Quando avevo la possibilità di ritornare mi fermavo ancora, quindi dovevo riniziare tutto da capo. Non era facile mentalmente. Il Milan è un club che ti chiede, è importante, vuole vincere”. Però al Genoa era andato bene. “Sì, ho fatto molte partite, era tornato con fiducia. Poi avevo un allenatore, Gattuso, che mi ha voluto ...

Advertising

TUTTO mercato WEB

...con l'ennesima vittoria del Milan per 1 - 0 (questo risultato si è registrato per ben 9 volte...al 37', Niang al 4' della ripresa e Falque su rigore al 93'le reti rossoblù al Meazza. ......al 22' per il Grifone, l'ex Floccari al 58' e Mauri su rigore all'82' per l'Aquila le ...anni seguenti si registrano due vittorie ospiti (3 - 2 nel '92 - '93 e 2 - 1 nel '94 - '95) e ... ESCLUSIVA TMW - Bertolacci e il Kayserispor: "Qui sembra la Bundesliga. Scudetto Spero Milan"