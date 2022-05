Anticipazioni Finale di Amici 21: arriva la data. Ecco quando andrà in onda (Di venerdì 6 maggio 2022) Finalmente ce l’abbiamo fatta! Dopo lo stravolgimento del palinsesto da parte di Mediaset a causa dell’Eurovision Song Contest, arriva finalmente una decisione sull’attesissima Finale di Amici 21. Scopriamo qual è. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 Amici 21, anticipazione Finale: Ecco la data definitiva Il talent show di Canale 5 avrà la sua Finale. Inizialmente prevista per sabato 14 Maggio, poi sospesa, adesso è arrivata la conferma definitiva. La Finale di Amici 21 verrà svolta domenica 15 Maggio alle 21. 20 su Canale 5. Se la semiFinale è stata registrata (qui per scoprire tutte le Anticipazioni) e mancano solo i nomi degli ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Finalmente ce l’abbiamo fatta! Dopo lo stravolgimento del palinsesto da parte di Mediaset a causa dell’Eurovision Song Contest,finalmente una decisione sull’attesissimadi21. Scopriamo qual è. Leggi anche: Dove vedere la replica di2121, anticipazioneladefinitiva Il talent show di Canale 5 avrà la sua. Inizialmente prevista per sabato 14 Maggio, poi sospesa, adesso èta la conferma definitiva. Ladi21 verrà svolta domenica 15 Maggio alle 21. 20 su Canale 5. Se la semiè stata registrata (qui per scoprire tutte le) e mancano solo i nomi degli ...

