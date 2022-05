A Genova Marco Bucci vola nei sondaggi (Di venerdì 6 maggio 2022) Ricordate il sindaco-calamita? A Genova Marco Bucci vola: i primi dati, raccolti fino al 2 maggio, parlano di un distacco di oltre 18 punti percentuali rispetto al candidato del centrosinistra, area progressista con il Movimento 5 stelle, Ariel Dello Strologo. È uno dei risultati dell’ultimo sondaggio, commissionato a YouTrend dall’emittente regionale Telenord, le intenzioni di voto spingono Bucci al 55,2 per cento. Di fatto la stessa percentuale che cinque anni fa (con il 55,24%) permise a Bucci di portare al centrodestra una città come Genova che, almeno in quella che è definita piuttosto comunemente Seconda Repubblica, veniva considerata un’inespugnabile roccaforte della sinistra. Ora, sempre secondo il sondaggio, Dello Strologo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 maggio 2022) Ricordate il sindaco-calamita? A: i primi dati, raccolti fino al 2 maggio, parlano di un distacco di oltre 18 punti percentuali rispetto al candidato del centrosinistra, area progressista con il Movimento 5 stelle, Ariel Dello Strologo. È uno dei risultati dell’ultimoo, commissionato a YouTrend dall’emittente regionale Telenord, le intenzioni di voto spingonoal 55,2 per cento. Di fatto la stessa percentuale che cinque anni fa (con il 55,24%) permise adi portare al centrodestra una città comeche, almeno in quella che è definita piuttosto comunemente Seconda Repubblica, veniva considerata un’inespugnabile roccaforte della sinistra. Ora, sempre secondo ilo, Dello Strologo ...

