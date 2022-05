Tributaristi-visuristi, intesa per ottimizzare servizi e fare rete in ambito formativo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato siglato un protocollo d'intesa tra le associazioni Avi (Associazione professionale esperti visuristi italiani) e Int (Istituto nazionale Tributaristi), entrambi aderenti a Confassociazioni. Il protocollo, sottoscritto dai presidenti nazionali Mario Bulgheroni e Riccardo Alemanno, vuole favorire la creazione di una rete tra i professionisti iscritti alle rispettive associazioni al fine di dare vita a un'attività di assistenza e/o di consulenza reciproca con lo scopo di garantire trasparenza e completezza di dati, promuovere eventi e iniziative organizzate congiuntamente anche in ambito formativo nonché implementare le attività di rete tra i professionisti, le imprese e le associazioni professionali, sempre per migliorare i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato siglato un protocollo d'tra le associazioni Avi (Associazione professionale espertiitaliani) e Int (Istituto nazionale), entrambi aderenti a Confassociazioni. Il protocollo, sottoscritto dai presidenti nazionali Mario Bulgheroni e Riccardo Alemanno, vuole favorire la creazione di unatra i professionisti iscritti alle rispettive associazioni al fine di dare vita a un'attività di assistenza e/o di consulenza reciproca con lo scopo di garantire trasparenza e completezza di dati, promuovere eventi e iniziative organizzate congiuntamente anche innonché implementare le attività ditra i professionisti, le imprese e le associazioni professionali, sempre per migliorare i ...

