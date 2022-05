Serie A, Inter-Empoli: nerazzurri nettamente favoriti (Di giovedì 5 maggio 2022) Con l’imperativo vincere domani l’Inter scenderà in campo per rimanere a ruota della capolista Milan e sperare in un passo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Con l’imperativo vincere domani l’scenderà in campo per rimanere a ruota della capolista Milan e sperare in un passo...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - LALAZIOMIA : Serie A, Inter-Empoli: nerazzurri nettamente favoriti - LALAZIOMIA : Serie A. Inter, tre punti a bassa quota contro l’Empoli. Juventus: sesta vittoria consecutiva con il Genoa a 1,85 -