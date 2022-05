Pagelle Roma Leicester | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di giovedì 5 maggio 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per le semifinali della Conference League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per il ritorno delle semifinali della Conference League 2021/2022. TOP: Zalewski, Abraham, Pellegrini: Ricardo Pereira, Fofana, EvansAl termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prova a ripetere la prodezza disu punizione, ma non è fortunato. Ci prova al volo nel finale di tempo ma non è preciso. Fazio 6: il suo tiro stoppato dal braccio di Ceccaroni vale il rigore del ...- West Ham 21:00 Rangers - Lipsia CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 21:00- Leicester 21:00 Marsiglia - Feyenoord CALCIO - SERIE A 18:45 Inter - Empoli 21:00 Genoa - Juventus CICLISMO - GIRO D'ITALIA ...Gara arbitrata da Maurizio Mariani di Roma. Con questo risultato la squadra di Nicola è ora quartultima, fuori dalla zona retrocessione. Luigi SEPE 6 – Salva su Okereke e Caldara, prende ...Sepe 6: risponde subito presente su Ceccaroni dopo nemmeno un minuto. Esce bene su Okereke a tu per tu, ma l’ex Spezia era in offside. Gran parata su Caldara, ma lascia la palla lì e Henry ne approfit ...