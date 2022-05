Maria Grazia gela Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: “Nel tuo atteggiamento io non ho visto un uomo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Riccardo Guarnieri, nella puntata del 5 maggio, è stato nuovamente protagonista. Il cavaliere ha raccontato le sue ultime uscite sia con Maria Grazia, che Alessandra. Ma, con entrambe le dame, le conoscenze non sono andate bene. Maria De Filippi, invece, è intervenuta su Gianluca e Sara Zilli. Maria Grazia e Riccardo Guarnieri: nulla di fatto Riccardo Guarnieri ne ha combinata un’altra delle sue, anzi, due in una sola puntata, quella del 5 maggio di Uomini e Donne. Il cavaliere, tornato da poco protagonista del dating show, sta facendo rimpiangere il periodo in cui era assente dal programma televisivo. In ogni puntata, infatti, vengono messi sempre di più in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022), nella puntata del 5 maggio, è stato nuovamente protagonista. Il cavaliere ha raccontato le sue ultime uscite sia con, che Alessandra. Ma, con entrambe le dame, le conoscenze non sono andate bene.De Filippi, invece, è intervenuta su Gianluca e Sara Zilli.: nulla di fattone ha combinata un’altra delle sue, anzi, due in una sola puntata, quella del 5 maggio di. Il cavaliere, tornato da poco protagonista del dating show, sta facendo rimpiangere il periodo in cui era assente dal programma televisivo. In ogni puntata, infatti, vengono messi sempre di più in ...

