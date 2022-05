L’ex cantante ha ricevuto una delle più importanti onorificenze del Regno Unito per il suo impegno a sostegno delle donne vittime di violenza domestica

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Principe e la Spice Girl: la strana coppia che non ti aspetti di vedere. Almeno, non a un evento ufficiale. Invece Melanie Brown, la famosa Mel BSpice Girls, è stata premiata a Buckingham Palace per il suocontro lasulle. E hail riconoscimento proprio dal Principe William, come testimoniano le immagini condivise su Instagram. Il principe William, futuro re ma poco formale guarda le foto Leggi anche ...