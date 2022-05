“L’eredità di Scarpetta” | un focus al Teatro Trianon Viviani

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè uno dei più antichi della città, sorto per incentivare lo sviluppo abitativo dell’insula del Risanamento vicina a Forcella. Fu Vincenzoa inaugurarlo l’8 novembre 1911. Con la fortunata commedia paterna “Miseria e Nobiltà”, il capocomico debuttava nel ruolo di “don Felice Sciosciammocca”, dopo aver interpretato a lungo il ruolo del figlio “Peppeniello”, segnando così ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Advertising

gazzettanapoli : Con la nuova produzione teatrale “Titina la magnifica”, sulla figura di Titina De Filippo, il Trianon Viviani dà il… - cronachecampane : Al Trianon Viviani, 'L’eredità Scarpetta' con spettacoli teatrali e incontri #l'ereditàscarpetta #minirassegna - MariannaAddesso : “L’EREDITA' SCARPETTA” AL TRIANON VIVIANI - newsdinapoli : Titina la magnifica, al Trianon prende via la minirassegna L’eredità Scarpetta #Appuntamenti - napolicittametr : Metronapoli - Teatro: Trianon, va in scena 'L'eredità Scarpetta' -

Clicca qui per tutte le informazioni Al Trianon'omaggio a Titina De Filippo Questo fine settimana al Trianon Viviani - nell'ambito della rassegna- va in scena Titina la ...... con una rassegna, composta di due spettacoli, Titina la magnifica, dal 6 all'8 maggio, e La donna è mobile, dal 13 al 15, intitolata quest'anno ''. Per capire la connessione tra i ...