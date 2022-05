Le nostre armi in mano ai russi. Un report del Guardian conferma i sospetti. Il Cremlino si sta impossessando dei rifornimenti a Kiev

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sull’invio diin Ucraina non c’è mai stata unanimità da parte dell’Italia. Non a caso il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, nei giorni scorsi si è detto “contrario a un’escalation militare” (leggi l’articolo) che porterebbe ulteriori sofferenze: “Siamo contrari ad armamenti sempre più letali. – ha detto – Sono parole chiare, difficili da fraintendere. Un esempio? Siamo contrari all’invio di carri armati. Punto. Tacciano le, parola alla diplomazia”. L’invio diin Ucraina sta aumentando le tensioni con laa Per non parlare del possibile risvolto negativo con leche finiscono alla criminalità o addirittura inal. Quel che è certo è che l’invio dista aumentando le tensioni tra i due Paesi in conflitto da più ...

Nicola Porro

'Non possiamo certo prescindere nelleconsiderazioni dalla ingiustificabile aggressione ... il leader M5s risponde: 'Non stiamo chiedendo di portarci la lista dellee approvarla una per una'...I militari cercavano, tracce di polvere da sparo sullemani, tatuaggi con simboli nazionalisti'. Un aiuto, inaspettato, arriva dal gatto: 'Ci ha salvato', assicura Sanin. 'Quando un ... Zelensky svela la terza fase della guerra: cosa farà con le nostre armi Sull’invio di armi in Ucraina non c’è mai stata unanimità da parte dell’Italia. Non a caso il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, nei giorni scorsi si è detto “contrario a un’escalation militare” ...Più armi, più morti. L'Italia deve lavorare per la pace", aggiunge ... E proseguendo, a questo fine, il nostro impegno a sostenere Kiev, anche con misure a supporto delle sue forze armate sulle basi ...