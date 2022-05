L'Aria che Tira non si piega alla censura. “Hai coraggio”, il ringraziamento di Grimaldi a Merlino (Di giovedì 5 maggio 2022) Fulvio Grimaldi ringrazia Myrta Merlino per averlo ospitato nel corso dell'edizione del 5 maggio de L'Aria che Tira. Il programma televisivo di La7 vede anche il giornalista, accusato di essere filo-putiniano per le proprie posizioni sulla guerra tra Ucraina e Russia, tra i propri ospiti e l'ex inviato di guerra ci tiene a sottolineare il comportamento della padrona di casa: “Grazie per aver avuto il coraggio a resistere a delle pressioni che stanno diventando formidabili da parte della nostra stessa categoria. Addirittura il Copasir si è interessato a vedere se la proporzione tra le presenze ortodosse o eterodosse sia giusta e se sia il caso di impedire o ridurre la presenza di coloro che dicono delle cose diverse da quelle che sono generalmente gradite. Complimenti a te per aver accolto la mia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Fulvioringrazia Myrtaper averlo ospitato nel corso dell'edizione del 5 maggio de L'che. Il programma televisivo di La7 vede anche il giornalista, accusato di essere filo-putiniano per le proprie posizioni sulla guerra tra Ucraina e Russia, tra i propri ospiti e l'ex inviato di guerra ci tiene a sottolineare il comportamento della padrona di casa: “Grazie per aver avuto ila resistere a delle pressioni che stanno diventando formidabili da parte della nostra stessa categoria. Addirittura il Copasir si è interessato a vedere se la proporzione tra le presenze ortodosse o eterodosse sia giusta e se sia il caso di impedire o ridurre la presenza di coloro che dicono delle cose diverse da quelle che sono generalmente gradite. Complimenti a te per aver accolto la mia ...

