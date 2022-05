Advertising

Luce_news : La tomba di Dobby di Harry Potter potrebbe essere rimossa: “Troppi calzini lasciati in spiaggia” -

Luce

Un attimo di pausa, poi Harry e gli altri iniziarono a scavare ladiin spiaggia . Una scena agghiacciante che tutti gli innamorati della saga ricordano a memoria. Non tutti però sanno ...Il National Trust Wales vuole rimuovere ladi, l'elfo domenstico di Harry Potter, a causa dell'alto numero di turisti ogni ... La tomba di Dobby di Harry Potter potrebbe essere rimossa: “Troppi calzini lasciati in spiaggia” La tomba dell’elfo Dobby di Harry Potter, coperta di ciottoli e calzini in suo omaggio, potrebbe essere spostata dal suo luogo originale, cioè la spiaggia di Freshwater West, nel sud ovest del Galles.Il National Trust Wales ha lanciato un sondaggio per rimuovere la tomba di Dobby, l’elfo domestico di Harry Potter, dalla spiaggia di di Freshwater West in Cornovaglia La morte dell’amato elfo ...