La storia del Curriculum di Orsini e del suo Osservatorio che non ha nulla a che vedere con Russia e guerra in Ucraina (Di giovedì 5 maggio 2022) Fino a circa due mesi fa, la maggior parte degli italiani non conosceva Alessandro Orsini. Non perché non fosse un bravo docente universitario di Sociologia, ma perché lontano dalla ribalta mediatica. Aveva partecipato ad alcune trasmissioni televisive, aveva scritto libri e saggi. Ma, certamente, era considerata una personalità di nicchia, soprattutto per i temi affrontati che erano abbastanza lontani dal manistream e della quotidianità. Poi, con l'invasione russa e l'inizio della guerra in Ucraina, la sua popolarità è cresciuta a dismisura: (quasi) ogni giorno ospite di una trasmissione televisiva e le sue tesi che hanno sollevato da una parte apprezzamenti e dall'altra forti contestazioni. Orsini e il Curriculum per poter parlare della guerra in Ucraina Ma chi è ...

