La giornata ha lo scopo di ricordare l’importanza di gestire con attenzione le proprie password per evitare i criminali informatici (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra quelle più gettonate figurano ancora “123456”, il nome di un animale domestico o la data di nascita. E forse, è anche per questo che, ancora una volta, merita celebrare il World password Day, la ricorrenza che si celebra il primo giovedì di maggio di ogni anno. X Leggi anche › Safer Internet Day, è ancora la password giusta l’unica ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra quelle più gettonate figurano ancora “123456”, il nome di un animale domestico o la data di nascita. E forse, è anche per questo che, ancora una volta, merita celebrare il WorldDay, la ricorrenza che si celebra il primo giovedì di maggio di ogni anno. X Leggi anche › Safer Internet Day, è ancora lagiusta l’unica ...

Advertising

RudyBandiera : Oggi 5 maggio si celebra in tutto il mondo il #WorldPasswordDay una giornata mondiale creata da #Intel nel 2013 con… - MargheritaFusa1 : ??Ogni giorno si celebra qualcosa! Oggi 5 maggio si celebra in tutto il mondo il 'World Password Day', una giornata… - francesco_r93 : RT @RudyBandiera: Oggi 5 maggio si celebra in tutto il mondo il #WorldPasswordDay una giornata mondiale creata da #Intel nel 2013 con lo sc… - bonnigraph : RT @RudyBandiera: Oggi 5 maggio si celebra in tutto il mondo il #WorldPasswordDay una giornata mondiale creata da #Intel nel 2013 con lo sc… - GaetanoCessati : RT @RudyBandiera: Oggi 5 maggio si celebra in tutto il mondo il #WorldPasswordDay una giornata mondiale creata da #Intel nel 2013 con lo sc… -