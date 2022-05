Juventus, Tielemans: “Anche i bianconeri in fila per il belga” (Di giovedì 5 maggio 2022) Juventus, Tielemans- Come scrive il sito tuttomercatoweb.com la Juventus è alla ricerca di un grande centrocampista e ha messo gli occhi su Tielemans. Ad oggi la squadra bianconera sta pensando al futuro in merito alla prossima stagione, dove andranno cambiate molte cose. La squadra dovrà essere in grado di poter affrontare al meglio tutte le competizioni in maniera importante. Per dare un segnale forte di ritorno bianconero dopo anni di affanni dovuti alle vicende in società, al Covid e altre varianti che ne hanno pregresso la crescita esponenziale. Non solo Juventus e Real Madrid. Arrivano infatti Anche due big di Premier League su Yuri Tielemans, centrocampista belga del Leicester. Stando a quanto riportato da SkySports UK il giocatore, che ha un ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)- Come scrive il sito tuttomercatoweb.com laè alla ricerca di un grande centrocampista e ha messo gli occhi su. Ad oggi la squadra bianconera sta pensando al futuro in merito alla prossima stagione, dove andranno cambiate molte cose. La squadra dovrà essere in grado di poter affrontare al meglio tutte le competizioni in maniera importante. Per dare un segnale forte di ritorno bianconero dopo anni di affanni dovuti alle vicende in società, al Covid e altre varianti che ne hanno pregresso la crescita esponenziale. Non soloe Real Madrid. Arrivano infattidue big di Premier League su Yuri, centrocampistadel Leicester. Stando a quanto riportato da SkySports UK il giocatore, che ha un ...

