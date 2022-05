Gué Pequeno fa il bagno in una vasca idromassaggio colma di prosecco (Di giovedì 5 maggio 2022) Sembrerebbe che Gué Pequeno e lo youtuber Sinnaggaghiri circa un anno fa si concedevano un bagno decisamente alternativo in una vasca idromassaggio colma di prosecco. E invece è già trascorso quasi un anno. La scorsa estate l’episodio aveva scandalizzato l’opinione pubblica e suscitato la reazione del consigliere dem Andrea Zanoni, il quale aveva denunciato lo Leggi su people24.myblog (Di giovedì 5 maggio 2022) Sembrerebbe che Guée lo youtuber Sinnaggaghiri circa un anno fa si concedevano undecisamente alternativo in unadi. E invece è già trascorso quasi un anno. La scorsa estate l’episodio aveva scandalizzato l’opinione pubblica e suscitato la reazione del consigliere dem Andrea Zanoni, il quale aveva denunciato lo

