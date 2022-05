Genoa Juve, riposo per De Ligt? Rugani è pronto a partire titolare (Di giovedì 5 maggio 2022) Genoa Juve, mossa a sorpresa di Allegri in difesa: Rugani può giocare con Bonucci per dare riposo a De Ligt che non è al meglio Rugani potrebbe tornare a giocare titolare contro il Genoa affiancando Bonucci. A riportare la notizia è Giovanni Guardalà a Sky Sport, secondo cui il difensore andrebbe a prendere il posto di De Ligt che non è al meglio. La difesa della Juve potrebbe essere completata da De Sciglio e Alex Sandro visto il turno di riposo concesso a Danilo e l’assenza di Pellegrini per infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022), mossa a sorpresa di Allegri in difesa:può giocare con Bonucci per darea Deche non è al megliopotrebbe tornare a giocarecontro ilaffiancando Bonucci. A riportare la notizia è Giovanni Guardalà a Sky Sport, secondo cui il difensore andrebbe a prendere il posto di Deche non è al meglio. La difesa dellapotrebbe essere completata da De Sciglio e Alex Sandro visto il turno diconcesso a Danilo e l’assenza di Pellegrini per infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

