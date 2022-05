Fedez racconta il drastico cambiamento dopo la malattia (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rapper si lascia andare ad alcune confessioni su com’è cambiata la sua vita dopo la scoperta della malattia Solo due mesi fa Fedez ha scoperto di avere una malattia tanto da subire subito un operazione. Il rapper italiano, lo aveva annunciato sui social chiedendo anche pareri ai suoi fan. Un annuncio che ovviamente ha scosso tutti… Ma come sta oggi? E soprattutto come è cambiata la sua vita? rispondere a tali domande è stato lo stesso Federico attraverso una lunga e commovente intervista. come è cambiata la vita di federico leone dopo la malattia -webFedez racconta il suo cambiamento dopo la malattia In una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio, Fedez ha ... Leggi su formatonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rapper si lascia andare ad alcune confessioni su com’è cambiata la sua vitala scoperta dellaSolo due mesi faha scoperto di avere unatanto da subire subito un operazione. Il rapper italiano, lo aveva annunciato sui social chiedendo anche pareri ai suoi fan. Un annuncio che ovviamente ha scosso tutti… Ma come sta oggi? E soprattutto come è cambiata la sua vita? rispondere a tali domande è stato lo stesso Federico attraverso una lunga e commovente intervista. come è cambiata la vita di federico leonela-webil suolaIn una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio,ha ...

