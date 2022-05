Emanuela Folliero | la conduttrice sta attraversando un grave lutto | l’addio sui social

(Di giovedì 5 maggio 2022) La notatelevisivaè stata il “volto” ufficiale di Rete 4, nonché ultima signorina buonasera, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018. In questi giorni,staune ha decido di condividere questo suo dolore con i numerosi followers su Instagram. Laè stata costretta a dire addio al suo amato amico a quattro zampe. Un distacco che sono il tempo riuscirà a rendere meno traumatico. I suoi fan si sono stretti intorno a lei in un abbraccio virtuale riempendo il post di like e commenti., lastaun ...

Advertising

ParliamoDiNews : Emanuela Folliero: `Mi hai riempito la vita` | Il doloroso addio della conduttrice #emanuela #folliero #riempito… - Tatolina321 : Le poppe di Emanuela Folliero ne I bellissimi di Rete4 - AndreaPecchia1 : Io guardavo #retequattro per 'i bellissimi di #Rete4' presentati da Emanuela Folliero #Lavrov #ZonaBianca #3maggio - 1982wolverine : @GenCar5 Noi giovani siamo 'cresciuti' con Emanuela Folliero, Rete4 la si boicottava ma solo fino ai 'bellissimi' ??… - Fab_True_Enough : @marcopalears A me di Rete 4 piacevano i Bellissimi, presentati dalla splendida Emanuela Folliero. -

DirettaNews.it

C'è però anche chi si candida per mettersi alla prova a suon di salsa, valzer e rumba:ed Iva Zanicchi , ad esempio, che non hanno nascosto di non disdegnare affatto un'esperienza ...Tra chi invece avrebbe proposto la propria candidatura a Milly Carlucci ci sono Iva Zanicchi e, storica annunciatrice di casa Mediaset. Eppure, il sogno della conduttrice di Rai1 ... Emanuela Folliero: “Mi hai riempito la vita” | Il doloroso addio della conduttrice Riesce a scalfire la serenità di chiunque. Non c’è successo che tenga che ci possa riparare da questa enorme sofferenza e lo sa bene Emanuela Folliero che in questi giorni ha subito una perdita ...E poi ci sono anche nomi che si sono candidati per partecipare a Ballando con le Stelle 2022. Tra questi, ci sono Emanuela Folliero, storica annunciatrice Mediaset, e Iva Zanicchi. Ma rimane il dubbio ...