Che tristezza quei giornali ridotti a “cacciatori di nostalgici”

Roma, 5 mag – Pane, amore e nostalgia. Dopo la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, che ha visto più di 5.000 partecipanti, 70 ore di dibattito e 200 relatori, abbiamo assistito a uno dei più squallidi esempio di giornalismo degli ultimi mesi: la "caccia al nostalgico" a cena in un ristorante di Milano, pur di creare una "non" notizia. Inizierei col cercare di dare senso alla parola "nostalgico", ovvero colui che prova nostalgia, che sente cioè rimpianto o desiderio di persone, cose, condizioni lontane o perdute (cit. Treccani) che assieme al quella "fascista" viene usata a vanvera da decenni per etichettare e identificare chi ha la testa e il cuore a destra. Leggi anche: Se tutti sono fascisti allora non lo è più nessuno A proposito di nostalgici e nostalgia Navigando su internet alla ricerca di spunti ho trovato un interessante articolo di ...

