Bayern | tornano le righe per la maglia Home 2022 23

Advertising

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE I pronostici Champions Leaguein occasione delle partite di ritorno delle semifinali , che tra oggi e domani saranno al ...e soprattutto...Il Manchester United ci riprova. Dopo i tanti tentativi andati a vuoto, i Red Devilsalla carica per Douglas Costa, individuato come rinforzo ideale del nuovo corso. Gli inglesi ...l'exe ...Il Bayern senza paura sfiora il colpaccio al Palau (81-72) comandando il match sul Barcellona per oltre due quarti, ma la strigliata di Jasikevicius fa bene ai suoi che tornano in campo cattivi come ...Il Bayern Monaco, già trionfatore della Bundesliga 2021/22 ... Primo tempo bloccato e dominato dalla paura di entrambe le formazioni. Gli uomini di Magath tornano in campo nella ripresa più carichi e ...