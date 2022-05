Attenzione BITB

Leggi su butac

(Di giovedì 5 maggio 2022) Un nostro lettore ci ha segnalato un tipo di truffa che ancora non circola moltissimo, ma che potrebbe fare danni seri. La segnalazione ci è stata inviata proprio per invitarci fare un articolo che abbia la funzione del vaccino, ovvero prevenga la truffa – per quanto è possibile dato l’alto tasso di analfabetismo digitale del nostro Paese. Siamo di fronte a un nuovo modello di phishing, diverso da quelli già visti e pericoloso non solo per l’utente privato, notoriamente più distratto, ma anche per l’utente professionista. Partiamo dalle basi: il phishing è quel sistema attraverso cui un truffatore, tramite uno o più messaggi fraudolenti o l’installazione di software malevolo sul dispositivo in uso (smartphone, computer ecc ecc), cerca di carpire dati alla potenziale vittima.invece sta per Browser in the Browser ed è appunto questa tecnica meno nota di attacco ...