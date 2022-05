Apple vale come 30 Netflix, e altri numeri che (forse) non sai su Big Tech (Di giovedì 5 maggio 2022) Messe insieme, le 7 principali aziende americane della tecnologia valgono quasi 10mila miliardi di dollari. E fanno impallidire il resto del mercato Leggi su repubblica (Di giovedì 5 maggio 2022) Messe insieme, le 7 principali aziende americane della tecnologia valgono quasi 10mila miliardi di dollari. E fanno impallidire il resto del mercato

Advertising

LaStampa : Apple vale come 30 Netflix, e altri numeri che (forse) non sai su Big Tech. - ITItalianTech : Apple vale come 30 Netflix, e altri numeri che (forse) non sai su Big Tech - edgarsts1 : Vale la pena un apple watch? O nel? - bambataro : Da sola vale tutta la discografia degli Oasis - Cangius : Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Pachinko...se non avete ancora visto la serie vi con… -