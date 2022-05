Alex Belli demolisce l’Isola dei famosi, poi lancia una stoccata a Soleil e Barù (VIDEO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Alex Belli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha commentato l’Isola dei famosi e non solo. L’attore è stato chiamato a commentare, soprattutto, la faccenda inerente il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Roger, Estefania e Beatriz. A tal proposito, però, non ha adoperato parole carine per descrivere la faccenda. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 5 maggio 2022)ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha commentatodeie non solo. L’attore è stato chiamato a commentare, soprattutto, la faccenda inerente il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Roger, Estefania e Beatriz. A tal proposito, però, non ha adoperato parole carine per descrivere la faccenda. L'articolo proviene da KontroKultura.

