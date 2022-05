5 maggio 2002-5 maggio 2022 | l' amaro ventennale dell' Inter

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il 5l'di Hector Cuper perse clamorosamente per 4-2 in casaa Lazio regalando lo scudetto ai rivali storicia Juventus

Advertising

Baciccia_1946 : LA BARCA DEL TEMPO ?? #2 Ad un passo dal baratro.. 5 maggio 2002 ??????… - Vincenzobalsam6 : @iomatrix23 Per non dimenticare auguri ??buon 5 maggio 2002. - Winthor52778560 : RT @DamianoMassimo1: Il 5 Maggio è sempre una data da ricordare... 5 Maggio 2002 la disfatta dell'Inter... Materazzi noi stiamo ancora gode… - enrick81 : @famigliasimpson @e_inveceno_ @napoliforever89 @Tvottiano @1vs100tw @CIAfra73 @ilvit02 @IntornoTv @fabriziomico… - clapasi05 : Oggi è San Poborsky festeggiato da tutto il popolo bianconero dal 5 maggio 2002 e che sarà ricordato nei secoli dei… -

L'Unione Sarda.it

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Tuttosport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 52022, di 'Tuttosport':Grande Torino per Belotti Con l'Inter torna la vera ......Madrid nelle Coppe europee (l'Ajax tra il 1973 e il 1995 e il Bayern Monaco tra il 2000 e il). ... Chi passa affronterà nella finale di Parigi il 28il Liverpool che martedì 3ha ... #AccaddeOggi: 5 maggio 2002, le lacrime di Ronaldo e il ribaltone scudetto della Juve. Fotogallery - L'Unione Sarda.it È diventato in poche ore un casoil concerto che il primo maggio è stato ospitato dal circolo ... era il 19 marzo 2002 e il padre di Lorenzo Biagi, Marco, docente proprio all’Università ...Sono trascorsi vent'anni esatti dal 5 maggio 2002, il giorno più dolce per i tifosi della Juventus e amaro per gli interisti. Tutto in un 90 minuti, allora: il crollo di Cuper all'Olimpico e il ...