Virtus Piscinola | sos per la tendostruttura di via Nuova dietro la Vigna

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Per colpa della burocrazia, lapotrebbe vedersi privare delladi viaLache ospita tutte le gare e gli allenamenti delle sue squadre giovanili e della squadra senior militante nel campionato di C2 regionale”. A lanciare l’allarme è il presidente della Polisportiva Carmine Montesano, persino con una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il Comune di Napoli – si legge nella missiva – al termine della concessione alla, ha indetto una gara di evidenza pubblica europea per operatori economici con condizioni e caratteristiche che, ancorché legittime e dovute, non consente in alcun modo alla società di parteciparvi. Laè una ...

Stiamo parlando della Polisportiva Virtus Piscinola 1945, società dilettantistica di pallacanestro fondata in un oratorio nel 1945 da due sacerdoti - il parroco don Salvatore Nappa e don Mimì Severino ...