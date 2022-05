(Di mercoledì 4 maggio 2022) La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre sta aiutando l'Ucraina con un doppio intervento finanziario alle diocesi, che ha superato in due mesi i 2,5 milioni di euro. Ma scende in campo ...

Advertising

GdB_it : Ucraini: Acs dona pulmini,'essenziali per trasportare aiuti' -

... due a Kamyanets, uno a Odessa e uno a Ivano - Frankivsk - dice all'ANSA il direttore di- ...per quelle diocesi particolarmente impegnate nella accoglienza e mantenimento degliche lasciano ...... ha emanato una legge che permette aglidi acquistare auto in Polonia senza pagare l'Iva. ... Don Jaroslav, che accompagna una delegazione di, Aiuto alla Chiesa che soffre, guidata dal suo ..."Per ora ne sono stati finanziati sei, altri ne seguiranno: due a Leopoli, due a Kamyanets, uno a Odessa e uno a Ivano-Frankivsk - dice all'ANSA il direttore di Acs-Italia, Alessandro Monteduro, in ...Il popolo ucraino lo aspetta”. Così mons. Mieczyslaw Mokrzycki, arcivescovo di Leopoli, in una video intervista con il Sir rilasciata nell’ambito di una visita di solidarietà di una delegazione di Acs ...