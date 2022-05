Uccide moglie e figlia a martellate e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ha colpito i suoi due figli e la moglie nel sonno e poi ha tentato di darsi fuoco. E’ quanto sarebbe accaduto stamani in via Torino a Samarate, in provincia di Varese.L’uomo, Alessandro Maja, 57 anni, di Samarate (Varese), avrebbe colpito nel sonno la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni, Uccidendole, e il figlio Nicolò, 23 anni, è stato ferito alla testa e trasportato all’ospedale di Varese in gravi condizioni.I due giovani sono stati aggrediti nel letto della loro camera, la madre sul divano. Il padre e marito, ancora sporco di sangue, avrebbe cercato poi di Uccidersi dandosi fuoco. Al momento si trova piantonato all’ospedale di Varese, dove è stato portato dopo l’allarme lanciato dai vicini ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ha colpito i suoi due figli e lanel sonno e poi hato di. E’ quanto sarebbe accaduto stamani in via Torino a Samarate, in provincia di Varese.L’uomo, Alessandro Maja, 57 anni, di Samarate (Varese), avrebbe colpito nel sonno la, Stefania Pivetta, 56 anni, e laGiulia, 16 anni,ndole, e ilNicolò, 23 anni, è stato ferito alla testa e trasportato all’ospedale di Varese in gravi condizioni.I due giovani sono stati aggrediti nel letto della loro camera, la madre sul divano. Il padre e marito, ancora sporco di sangue, avrebbe cercato poi dirsi dandosi. Al momento si trova piantonato all’ospedale di Varese, dove è stato portato dopo l’allarme lanciato dai vicini ...

