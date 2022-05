Traffico Roma del 04-05-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo si procede in fila tra Casilina e Ardeatina in esterna code a tratti tra Prenestina Tiburtina e tra la Cassia e la Pisana da Laurentina per incidente file verso Roma tra via di Porta medaglia e via di Vallerano incidente Concorde segnalato anche in via Battistini in prossimità di via di Forte Braschi Traffico in fila poi sulla tangenziale dalla 24 via dei Campi Sportivi direzione Olimpico e sulla 24 si procede incolonnati da Tor Cervara in direzione del centro sulla Colombo si sta in fila dal raccordo a Viale dell’Oceano Atlantico direzione Eur sull’Ardeatina lunghe file da via di Falcognana a raccordo che si allungano le code sulla Pontina per i lavori in corso da via di Trigoria a Tor de’ Cenci direzione Roma Ma si sono figli anche ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo si procede in fila tra Casilina e Ardeatina in esterna code a tratti tra Prenestina Tiburtina e tra la Cassia e la Pisana da Laurentina per incidente file versotra via di Porta medaglia e via di Vallerano incidente Concorde segnalato anche in via Battistini in prossimità di via di Forte Braschiin fila poi sulla tangenziale dalla 24 via dei Campi Sportivi direzione Olimpico e sulla 24 si procede incolonnati da Tor Cervara in direzione del centro sulla Colombo si sta in fila dal raccordo a Viale dell’Oceano Atlantico direzione Eur sull’Ardeatina lunghe file da via di Falcognana a raccordo che si allungano le code sulla Pontina per i lavori in corso da via di Trigoria a Tor de’ Cenci direzioneMa si sono figli anche ...

- VAIstradeanas : 08:53 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - QuellaStrana : Finalmente sono tornati i bus turistici a scompigliare il traffico ordinato di Roma. Ne sentivamo tanto la mancanza. - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo Orte (Km 4… - VAIstradeanas : 08:35 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -