“Si vede poco il seno | voi non entrate” | così a Ostia una discoteca “rimbalza” 3 ragazze

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag — Vietato l’ingresso alle donne troppo vestite: accade in unadi, dove un addetto alla selezione della clientela avrebbe respinto tremotivando la sua decisione con un laconico: «Siete troppo coperte, non vi faccio entrare». Le tre, tutte ventiduenni, si erano recate sulla spiaggia del litorale ostiense per trascorrere in spensieratezza il pomeriggio del primo maggio. Al rifiuto dello steward, sentendosi umiliate, hanno deciso — come ormai è di prassi — di diffondere la loro versione dell’accaduto «affinché non capiti più ad altre» e avere la propria rivincita social. Anon si entra inse troppo abbottonate «In questo locale non, non avete i requisiti fisici» sarebbero state queste le parole del ...