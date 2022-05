Roy Hodgson pensa al ritiro | “Non allenerò più in Premier | mi godrò il tempo libero”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Mi sono goduto ilsvolgendo questo lavoro, in un mondo molto esigente. Col Watford fui subito chiaro che sarebbe stato un impegno a breve termine fino alla fine della stagione. Sono rientrato dalla pensione per accettare il lavoro. Ora questo lavoro sfortunatamente sta finendo. Non penso di dover mettere ancora il mio nome in un’avventura inLeague. Penso di essermi guadagnato il diritto di fare un passo indietro e godermi un po’ distando insieme a mia moglie e mio figlio“. Con queste parole, Roynon parla apertamente didefinitivo dalle scene, ma poco ci manca. Infatti, il 74enne aveva già interrotto la “pensione”, come da lui stesso affermato, per accettare di sostituire l’esonerato Claudio Ranieri sulla panchina del Watford, dopo quattro ...

Advertising

sportface2016 : Roy #Hodgson pensa al ritiro: 'Non allenerò più in #PremierLeague, mi godrò il tempo libero' - gargalupo : RT @RSIsport: ?Roy Hodgson ha deciso, a fine stagione smetterà di allenare #RSISport - RSIsport : ?Roy Hodgson ha deciso, a fine stagione smetterà di allenare #RSISport - LucaParry85 : Roy hodgson si dimette da allenatore del Watford - marcogarghe : Ricevuta oggi l'onorificenza e il titolo di CBE, Roy #Hodgson ha confermato che lascerà il #Watford al termine di q… -

RSI.ch Informazione

La squadra di Pep Guardiola oggi ha travolto in casa per 5 - 1 il Watford di, grazie al poker firmato dal brasiliano Gabriel Jesus (4' e 23' pt, 4' e 8' st), condito dalla rete di Rodri (...casalingo (1 - 2 contro il Brentford) che li ha ulteriormente allontanati dalla salvezza: l'Everton è a +7 e per restare in massima serie ai gialloneri diservirà una rimonta clamorosa. ... Roy Hodgson ha deciso, smette di allenare Con queste parole, Roy Hodgson non parla apertamente di ritiro definitivo dalle scene, ma poco ci manca. Infatti, il 74enne aveva già interrotto la “pensione”, come da lui stesso affermato, per ...Lo aveva già annunciato un anno fa, senza però farlo davvero, ma stavolta è ufficiale. Roy Hodgson, indimenticato ct che guidò la Svizzera alla qualificazione ai Mondiali del 1994, ha deciso di ...