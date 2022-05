Rai Scoglio 24 | rivelazioni di un dipendente della Rai da poco in pensione | Stasera a Striscia la Notizia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa sera nella consueta rubrica Rai24, la testimonianza di un exRAI dain. Ecco le anticipazioni dila. Rai24, un exRai fa alcuneimportanti Questa sera a “Rai24” va in onda la testimonianza di untv di Stato andato dain; a Pinuccio svela alcune stranezze che accadono nel centro di produzione Rai di Saxa Rubra. «Diversi dipendenti, pur non avendo mansioni per utilizzare l’auto aziendale, la usano per scopi personali». Rivela la gola profonda dopo aver mostrato all’inviato dila ...

Advertising

Striscia : Rai Scoglio 24 e le porte aperte della tv di Stato a collaboratori esterni e fidanzati. Questa sera a… -

Striscia la notizia

Al Foggia non andrebbe bene, come risultato per superare questo, il 2 - 2 timbrato al ... Per questa partita tuttavia sarà disponibile anche la diretta streaming video suPlay: solo mobilità ...Questa sera a "24" va in onda la testimonianza di un dipendente della tv di Stato andato da poco in pensione che a Pinuccio svela alcune stranezze che accadono nel centro di produzionedi Saxa Rubra . Rai Scoglio 24 e le porte aperte della tv di Stato a collaboratori... - News Questa sera nella consueta rubrica Rai Scoglio 24, la testimonianza di un ex dipendente RAI da poco in pensione. Ecco le anticipazioni di Striscia la Notizia. Questa sera a “Rai Scoglio 24” va in onda ...Questa sera a “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi della tv di Stato, Pinuccio si fa portavoce delle lamentele dei dipendenti Rai, contrariati per l’eccessivo ...