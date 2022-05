(Di mercoledì 4 maggio 2022) Si parla della situazione. Lo statunitenselasciare il Chelsea e arrivare perPauloA riportarlo sono ESPN e Tuttosport, che parlano di come Christianessere il sostituto di Pauloin bianconero. La partenza dell’argentinosignificare rifondazione – ormai ne siamo sicuri – per laL'articolo

Advertising

BianconeraNews : #Pulisic potrebbe entrare nelle mire della #Juventus. #crocierabianconera -

DailyNews 24

Perché anche l'uomo da Santpedordecidere di prolungare virtualmente all'infinito il suo ... Mount, James,, Hudson - Odoi sono tutti protagonisti dei blues di oggi e di domani. Ma vale ...... esterno classe '98 in forza al Chelsea o Jesse Lingard , trequartista inglese del Manchester Unitedessere venduto dal Chelsea, la Juventus ci pensa La Juventus dovrà sostituire ... Pulisic potrebbe sostituire Dybala alla Juventus A riportarlo sono ESPN e Tuttosport, che parlano di come Christian Pulisic potrebbe essere il sostituto di Paulo Dybala in bianconero. La partenza dell’argentino potrebbe significare rifondazione – ...Come riportato da Fichajes.com infatti, il Chelsea avrebbe valutato la posizione di Arthur e potrebbe chiederlo come contropartita in cambio del Campione d'Europa (ilBianconero) ...