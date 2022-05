Pisa | base militare a Coltano | spunta l' idea del ' progetto diffuso'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Terreni per la nuova(foto Enrico Mattia del Punta) Per approfondire : Articolo : L'Arma: "Nuovasempre a". Sos degli scienziati a Bruxelles Articolo : Il campo della Storia ...

il_pucciarelli : Ogni tanto una buona notizia: il governo accoglie un ordine del giorno promosso dai 5 Stelle, la nuova base dell'Ar… - PisaToday : Base militare, il Parco cerca soluzioni alternative: 'Due caserme dismesse pronte alla riqualificazione green'… - Massimi06250625 : Presidio a Firenze contro nuova base militare in zona protetta a Pisa - iltirreno : Maxi base a Coltano. Dal vertice istituzionale a Firenze sembra sfumare l'ipotesi di realizzare l'insediamento nel… - PupiaTv : Pisa - No alla base militare a Coltano (04.05.22) -

Terreni per la nuovamilitare (foto Enrico Mattia del Punta) Per approfondire : Articolo : L'Arma: "Nuovasempre a". Sos degli scienziati a Bruxelles Articolo : Il campo della Storia dimenticata. "Coltano chiama, rispondete..." Articolo :militare a Coltano, lettera all'Unesco. "...Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulladelle richieste della Protezione Civile ... 54.222 a Massa (126 in più), 116.154 a Lucca (260 in più), 126.842 a(338 in più), 97.944 a ...Pisa, 4 maggio 2022 - "Suddividere la base militare dei carabinieri prevista a Coltano in più strutture". Questa è l'ultima ipotesi emersa nel corso del vertice tenutosi questa mattina, 4 maggio, tra ...l'Ente Parco Provincia di Pisa e Arma dei Carabinieri convocato sulla realizzazione del progetto di base militare nella zona protetta di San Rossore, contro il quale è insorto un intero territorio. Un ...