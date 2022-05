Omicron 4 e 5, il biologo: “Immunità guariti insufficiente per nuove varianti” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “In Africa due nuove sottovarianti di Omicron, BA.4 e BA.5, stanno prendendo il sopravvento. Anche negli Usa è emersa una nuova sottovariante, derivata da BA.2 (Omicron 2): è la BA.2.12.1. In associazione a queste nuove varianti stanno risalendo i casi in entrambi i Paesi. Con i casi, si inizia a vedere anche la salita delle nuove ospedalizzazioni. Questi dati non ci dicono ancora se le nuove “trovate evolutive” di Omicron siano più virulente delle precedenti. Ci dicono però che, aumentando i casi, la pressione sugli ospedali potrebbe ricominciare a salire, se la tendenza non cambia rapidamente”. Quello che è certo è che “Omicron diventa sempre più trasmissibile”. A fare il punto è il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “In Africa duesottodi, BA.4 e BA.5, stanno prendendo il sopravvento. Anche negli Usa è emersa una nuova sottovariante, derivata da BA.2 (2): è la BA.2.12.1. In associazione a questestanno risalendo i casi in entrambi i Paesi. Con i casi, si inizia a vedere anche la salita delleospedalizzazioni. Questi dati non ci dicono ancora se le“trovate evolutive” disiano più virulente delle precedenti. Ci dicono però che, aumentando i casi, la pressione sugli ospedali potrebbe ricominciare a salire, se la tendenza non cambia rapidamente”. Quello che è certo è che “diventa sempre più trasmissibile”. A fare il punto è il ...

