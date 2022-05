Nicola: «E’ importante ma non decisiva» (Di mercoledì 4 maggio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Davide Nicola (nella foto di Gambardella) suona la carica in vista del primo dei due spareggi salvezza contro il Venezia: «La partita che arriva è sempre la più importante -esordisce il tecnico- perchè è quella che ti offre l’opportunità di continuare il tuo percorso, ed è chiaro che è la più importante oggi. Appena passata… via, ce n’è un’altra, il nostro percorso termina tra quattro partite. Sappiamo che dobbiamo arrivare ad un punteggio e questa gara può aiutarci a raggiungerla, ma è solo una parte del percorso che intendiamo fare». Nicola non pensa al fatto che vincendo la Salernitana uscirebbe dalla zona retrocessione per la prima volta in questa stagione: «Mi interessa solo andare oltre le difficoltà insieme ai ragazzi e trasformare questo in situazione utili. In questo momento per ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 maggio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Davide(nella foto di Gambardella) suona la carica in vista del primo dei due spareggi salvezza contro il Venezia: «La partita che arriva è sempre la più-esordisce il tecnico- perchè è quella che ti offre l’opportunità di continuare il tuo percorso, ed è chiaro che è la piùoggi. Appena passata… via, ce n’è un’altra, il nostro percorso termina tra quattro partite. Sappiamo che dobbiamo arrivare ad un punteggio e questa gara può aiutarci a raggiungerla, ma è solo una parte del percorso che intendiamo fare».non pensa al fatto che vincendo la Salernitana uscirebbe dalla zona retrocessione per la prima volta in questa stagione: «Mi interessa solo andare oltre le difficoltà insieme ai ragazzi e trasformare questo in situazione utili. In questo momento per ...

