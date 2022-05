MS Edizioni #roadtoplay2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) MS– Anche la casa editrice di Forlì annuncia titoli, ospiti ed eventi per l’attesissima fiera del Gioco da Tavolo “Play 2022”. ROOT: IL GIOCO DI RUOLO – MANUALE BASELa guerra è tornata nei Boschi! La Marchesa de Gattis ha condotto i suoi eserciti alla vittoria conquistando molte delle radure, ma la Dinastia delle Aquile è di nuovo pronta a opporsi al suo dominio. Nel frattempo, i topi, i conigli e le volpi dei Boschi non rimangono con le mani in mano: è nata l’Alleanza dei Boschi, un fronte di ribellione locale che promette di liberare le radure da tutti gli oppressori. Nel bel mezzo di questa guerra vestirete i panni di Vagabondi, viaggerete fra le radure svolgendo incarichi che nessun altro vuole o è in grado di portare a termine. Sarete voi a scegliere se servire qualcuno o nessuno… ma chiunque è consapevole che potreste cambiare le sorti della ...