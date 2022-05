Moggi: «A Napoli farei piazza pulita: troppi non abituati a vincere» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luciano Moggi punge il Napoli al termine della stagione dei Partenopei: «troppi giocatori abituati a non vincere» Intervistato da Radio Marte, Luciano Moggi è molto duro con il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: «Non mi è piaciuta l’amministrazione della squadra di quest’anno nel Napoli e intendo l’allenatore. Non mi sono piaciuti i cambi, non li ho capiti. Poi, può anche darsi che i giocatori abbiano chiesto di uscire perché stanchi o perché avevano qualche acciacco, ma dispiace perché il Napoli aveva la squadra per vincere. Non ho capito come abbia fatto a subire 3 gol dall’Empoli che fatica a segnare. Quando la società dice che lo scudetto non è l’obiettivo, condiziona tutta la squadra e siccome il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lucianopunge ilal termine della stagione dei Partenopei: «giocatoria non» Intervistato da Radio Marte, Lucianoè molto duro con il. Di seguito le sue dichiarazioni: «Non mi è piaciuta l’amministrazione della squadra di quest’anno nele intendo l’allenatore. Non mi sono piaciuti i cambi, non li ho capiti. Poi, può anche darsi che i giocatori abbiano chiesto di uscire perché stanchi o perché avevano qualche acciacco, ma dispiace perché ilaveva la squadra per. Non ho capito come abbia fatto a subire 3 gol dall’Empoli che fatica a segnare. Quando la società dice che lo scudetto non è l’obiettivo, condiziona tutta la squadra e siccome il ...

