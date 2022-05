Mercedes Miami: il team deve ripartire al più presto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il team Mercedes a Miami cerca risposte dalla pista sulla validità del percorso di sviluppo avviato. Nel week end si proveranno le prime soluzioni validate in fabbrica, ma l’importante sarà dimostrare di essere ancora sul pezzo rispetto agli avversari. Lewis Hamilton non ha iniziato bene in questa nuova stagione venendo sorpassato ad Imola da molti piloti, ma questo non significa che non si possa ritrovare subito in quel di Miami. Russell invece collega di Lewis sta cercando di migliorare per puntare ad un possibile podio. Vedremo se il team darà nuove risposte negli Usa. Hamilton Mclaren: il pilota racconta il passaggio alla Mercedes Mercedes Miami: la pista sarà interessante Ci si attende qualcosa di più sostanzioso sul capitolo sviluppi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilcerca risposte dalla pista sulla validità del percorso di sviluppo avviato. Nel week end si proveranno le prime soluzioni validate in fabbrica, ma l’importante sarà dimostrare di essere ancora sul pezzo rispetto agli avversari. Lewis Hamilton non ha iniziato bene in questa nuova stagione venendo sorpassato ad Imola da molti piloti, ma questo non significa che non si possa ritrovare subito in quel di. Russell invece collega di Lewis sta cercando di migliorare per puntare ad un possibile podio. Vedremo se ildarà nuove risposte negli Usa. Hamilton Mclaren: il pilota racconta il passaggio alla: la pista sarà interessante Ci si attende qualcosa di più sostanzioso sul capitolo sviluppi ...

