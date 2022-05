Mazzarri Cagliari, in corso la sospensione dell’incarico: le ultime (Di mercoledì 4 maggio 2022) La vicenda tra Mazzarri e il Cagliari può finire il tribunale: le ultime sul caso dell’ormai ex allenatore rossoblù Non sarà una vicenda facile da risolvere quella tra il Cagliari e il suo ormai ex allenatore Walter Mazzarri, lasciatosi in pessimi modi con la società per quale si rischia addirittura di andare in tribunale. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti vicino alla presidenza, è in corso in questo momento un provvedimento di sospensione dall’incarico, che confermerebbe che non si tratta di un semplice e comune esonero ma di un vero e proprio licenziamento che porterà le due parti per vie legali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La vicenda trae ilpuò finire il tribunale: lesul caso dell’ormai ex allenatore rossoblù Non sarà una vicenda facile da risolvere quella tra ile il suo ormai ex allenatore Walter, lasciatosi in pessimi modi con la società per quale si rischia addirittura di andare in tribunale. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti vicino alla presidenza, è inin questo momento un provvedimento didall’incarico, che confermerebbe che non si tratta di un semplice e comune esonero ma di un vero e proprio licenziamento che porterà le due parti per vie legali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

