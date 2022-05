Maximiliano Cinieri | il detenuto con una grave forma di SLA | ottiene i domiciliari dopo 12 istanze

Advertising

Dopo dodici istanze presentate dalla sua difesa un detenuto, affetto da Sla, ha ottenuto gli arresti domiciliari. La storia arriva da Torino dove la Corte d'appello ha concesso a Maximiliano Cinieri, ex allenatore di squadre dilettantistiche di calcio, 45 anni, di scontare la pena a casa. L'uomo è in carcere dallo scorso agosto per una condanna a otto anni per estorsione.