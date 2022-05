M5s: Petrocelli, non mi dimetto,ricorrerò a Corte costituzionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Non mi sono dimesso, non mi dimetto" e "intendo in ogni caso fare ricorso alla Corte costituzionale", per cui "sentirò il mio legale di fiducia". Il presidente M5S della commissione Esteri del Senato,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Non mi sono dimesso, non mi" e "intendo in ogni caso fare ricorso alla", per cui "sentirò il mio legale di fiducia". Il presidente M5S della commissione Esteri del Senato,...

Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - AndreaMarcucci : Non si è mai visto un presidente di commissione così legato alla poltrona. E dire che Petrocelli viene dal #M5S. La… - vitopetrocelli : Non mi dimetto perché sento di rappresentare la Costituzione, la volontà degli italiani che non hanno più partiti c… - Draghidottone : RT @DarioBallini: Vito #Petrocelli annuncia che farà ricorso alla Corte Costituzionale. Vuole restare Presidente della Commissione anche se… - klaretta2006 : RT @DarioBallini: Vito #Petrocelli annuncia che farà ricorso alla Corte Costituzionale. Vuole restare Presidente della Commissione anche se… -