Ligabue pubblica a sorpresa il singolo Non cambierai questa vita con nessun’altra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luciano Ligabue ha pubblicato Non cambierai questa vita con nessun’altra, il suo nuovo singolo Luciano Ligabue ha pubblicato Non cambierai questa vita con nessun’altra, il suo nuovo singolo, il giorno dopo la release in tutte le librerie della sua prima autobiografia Luciano Ligabue: Una storia. Online anche il videoclip ufficiale. Ligabue presenterà live questa nuova canzone in occasione di 30 anni in un giorno, l’atteso evento in data unica (già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti) con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lucianohato Noncon, il suo nuovoLucianohato Noncon, il suo nuovo, il giorno dopo la release in tutte le librerie della sua prima autobiografia Luciano: Una storia. Online anche il videoclip ufficiale.presenterà livenuova canzone in occasione di 30 anni in un giorno, l’atteso evento in data unica (già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti) con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio ...

Advertising

fabru67 : RT @RadioR101: #R101News: #Ligabue pubblica il nuovo singolo 'Non Cambierei questa vita con nessun'altra', guarda il video su - RadioR101 : #R101News: #Ligabue pubblica il nuovo singolo 'Non Cambierei questa vita con nessun'altra', guarda il video su… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ligabue pubblica a sorpresa il nuovo singolo Non cambierei questa vita con nessun’altra - SkyTG24 : Ligabue pubblica a sorpresa il nuovo singolo Non cambierei questa vita con nessun’altra - zazoomblog : Ligabue pubblica a sorpresa il nuovo singolo: ecco il testo - #Ligabue #pubblica #sorpresa #nuovo -