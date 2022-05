Lavoratori fragili e smart working: tutele prorogate fino al 30 giugno ma non retroattive (Di mercoledì 4 maggio 2022) A cura di Francesco Provinciali che ringraziamo di cuore per continuare a tenere alta l’attenzione sui Lavoratori fragili e sulle tutele spesso mancanti di categorie già duramente provate dalla vita e ancor più dal Covid19. Le sue parole e gli aggiornamenti: Lavoratori fragili, il punto della situazione ‘paradossale’ : parla Provinciali Il Parlamento ha approvato tutti gli emendamenti al DL 24/3/2022 n.°24 , ivi compreso il ripristino delle tutele a favore dei Lavoratori fragili rinnovellando i commi 2 e 2/bis dell’art. 26 del DL 17/3/2020 n.° 18. In questo senso si era anche pronunciato in sede di audizione della Commissione per la semplificazione lo stesso Ministro della Funzione Pubblica On.le Renato Brunetta, recependo l’esplicita ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 4 maggio 2022) A cura di Francesco Provinciali che ringraziamo di cuore per continuare a tenere alta l’attenzione suie sullespesso mancanti di categorie già duramente provate dalla vita e ancor più dal Covid19. Le sue parole e gli aggiornamenti:, il punto della situazione ‘paradossale’ : parla Provinciali Il Parlamento ha approvato tutti gli emendamenti al DL 24/3/2022 n.°24 , ivi compreso il ripristino dellea favore deirinnovellando i commi 2 e 2/bis dell’art. 26 del DL 17/3/2020 n.° 18. In questo senso si era anche pronunciato in sede di audizione della Commissione per la semplificazione lo stesso Ministro della Funzione Pubblica On.le Renato Brunetta, recependo l’esplicita ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Ok in Commissione @Montecitorio a un emendamento che ho fortemente voluto e sostenuto, la proroga fino al 30 giugno… - Mov5Stelle : Grazie al forte lavoro di pressing del Movimento 5 Stelle, lo smart working per i lavoratori fragili è stato prorog… - FComellini : Sui lavoratori #fragili nessun 'a valutare l'opportunità di' o 'compatibilmente con le esigenze di bilancio' , il… - Ipsoa : Verso la conversione del decreto Riaperture: come cambia lo smart working? - leoroma90 : @MassimoSilla_ @ricpuglisi Eppure quando questo governo ha tolto, per milioni di lavoratori tra cui i fragili, l'un… -