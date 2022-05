L’albero di Giuda nasconde segreti mai svelati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Albero particolare, che affonda le sue radici nella cristianità. La storia narra che Giuda abbia tradito Gesù proprio sotto un ramo fiorito di questa pianta. Si chiama siliquastro ed è un albero molto bello legato alla storia del tradimento che Giuda fece nei confronti di Gesù Cristo. Vediamo quali sono le sue caratteristiche peculiari e come si collega alla cristianità. Siliquastro, L’albero di Giuda – curiosauro.itLe caratteristiche delL’albero di Giuda Il siliquastro è una pianta bellissima dai fiori rosa acceso che può essere di piccole dimensioni oppure un arbusto deciduo (che tende a cadere). La specie proviene dell‘Asia Minore e viene coltivata nei giardini pubblici e privati o lungo i viali come albero ornamentale: la sua caratteristica più vistosa è rappresentata dai ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Albero particolare, che affonda le sue radici nella cristianità. La storia narra cheabbia tradito Gesù proprio sotto un ramo fiorito di questa pianta. Si chiama siliquastro ed è un albero molto bello legato alla storia del tradimento chefece nei confronti di Gesù Cristo. Vediamo quali sono le sue caratteristiche peculiari e come si collega alla cristianità. Siliquastro,di– curiosauro.itLe caratteristiche deldiIl siliquastro è una pianta bellissima dai fiori rosa acceso che può essere di piccole dimensioni oppure un arbusto deciduo (che tende a cadere). La specie proviene dell‘Asia Minore e viene coltivata nei giardini pubblici e privati o lungo i viali come albero ornamentale: la sua caratteristica più vistosa è rappresentata dai ...

Dida_ti : RT @franz_332: L'albero di Giudea, ha intensa fioritura approssimativamente in periodo di Pasqua, legato al primo Cristianesimo, sotto ques… - fondieuropei20 : RT @PSRMarche: 'L'albero di Giuda regala un tocco di rosa al borgo di Pieve Favera che, con i suoi olivi di varietà Coroncina, si affaccia… - BarbaraAlfei : RT @PSRMarche: 'L'albero di Giuda regala un tocco di rosa al borgo di Pieve Favera che, con i suoi olivi di varietà Coroncina, si affaccia… - lopcute : RT @franz_332: L'albero di Giudea, ha intensa fioritura approssimativamente in periodo di Pasqua, legato al primo Cristianesimo, sotto ques… - Dida_ti : RT @franz_332: L'albero di Giudea, ha intensa fioritura approssimativamente in periodo di Pasqua, legato al primo Cristianesimo, sotto ques… -