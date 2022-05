Kailia Posey, è morta a 16 anni la ragazza del meme virale in cui sorrideva (Di mercoledì 4 maggio 2022) La ragazza si è tolta la vita lunedì 2 maggio 2022. La mamma su Facebook: "Non ho parole né pensieri. Se n'è andata. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la perdita". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lasi è tolta la vita lunedì 2 maggio 2022. La mamma su Facebook: "Non ho parole né pensieri. Se n'è andata. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la perdita". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fanpage : 'Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n'è andata. La mia bambina per sempre'. La 16enne era fam… - andreastoolbox : #Kailia Posey, famosa nel mondo per la gif “grinning girl” si è suicidata a 16 anni - YouTube - DanielaEster5 : RT @ilmessaggeroit: #Kailia Posey, la star di Little Miss America si toglie la vita a 16 anni: la gif del suo sorriso era diventata virale… - Piergiulio58 : È morta Kailia Posey, la 'grinning girl' della gif virale aveva 16 anni. È stata ritrovata senza vita in un parco n… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #Kailia Posey, la star di Little Miss America si toglie la vita a 16 anni: la gif del suo sorriso era diventata virale… -